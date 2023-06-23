ChatGPT подставил юристов: в США выписали штраф за дезинформацию, предоставленную нейросетью

Юристов в США оштрафовали на 5 тысяч долларов за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нью-Йоркская юридическая фирма Levidow, Levidow & Oberman PC получила штраф в размере 5 тысяч долларов после того, как суд установил, что двое юристов фирмы использовали фальшивые цитаты.

Как отмечают СМИ, это дело стало первым в мире, где искусственный интеллект подставил человека и стал причиной наказания.

Впрочем, как можно понять из вердикта суда, проблема заключалась не столько в искусственном интеллекте, сколько в том, что юристы сознательно проигнорировали признаки фейковости цитат, выданных нейросетью. Более того, они продолжали настаивать на правдивости данных.

Как утверждает Bloomberg, юристы использовали нейросеть ChatGPT.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии. К примеру, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-боту в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Также Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект.

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