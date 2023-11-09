Samsung создала собственную модель искусственного интеллекта

Компания Samsung Research разработала свой генеративный искусственный интеллект Gauss. Он будет иметь несколько различных аспектов, но будет выполнять многие те же вещи, которые присущи другим моделям генеративного искусственного интеллекта (GAI).

Об этом сообщает Engadget.

Gauss выполняет языковые переводы и обобщение документов, а Gauss Image будет создавать изображения на основе подсказок и редактировать их. Он также сможет улучшать изображение с низким разрешением. Gauss Code будет ассистировать в кодировке.

Издание пишет, что запуск генеративных функций собственного искусственного интеллекта может дать Samsung преимущество перед ChatGPT, требующим подключения к облаку.

По словам корейского гиганта, его следующий телефон Galaxy S24 будет поставляться с "Galaxy AI", работающим как на основе искусственного интеллекта на устройстве, разработанном в Samsung, так и на основе облачного искусственного интеллекта от поставщиков.

Часть этого пакета будет включать функцию "Вызов AI Live Translate", которая будет показывать переводы в реальном времени в форме чат-журнала во время телефонных звонков.

Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 поддерживает операции GAI на устройстве и, вероятно, станет частью телефонов Galaxy S24 в следующем году. Galaxy S24 Ultra по размеру будет таким же, как и его предшественник. Будущий смартфон, презентация которого ожидается в январе 2024 года, может получить титановую рамку и рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

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