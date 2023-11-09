Samsung створила власну модель штучного інтелекту

Компанія Samsung Research розробила власний генеративний штучний інтелект Gauss. Він матиме кілька різних аспектів, але виконуватиме багато тих самих речей, які притаманні іншим моделям генеративного штучного інтелекту (GAI).

Про це повідомляє Engadget.

Gauss виконуватиме мовні переклади та узагальнення документів, а Gauss Image створюватиме зображення на основі підказок та редагувати їх. Він також зможе покращувати зображення з низькою роздільною здатністю. Gauss Code асистуватиме у кодуванні.

Видання пише, що запуск генеративних функцій власного штучного інтелекту може дати Samsung перевагу перед ChatGPT, який наразі потребує підключення до хмари.

За словами корейського гіганта, його наступний телефон Galaxy S24 буде поставлятися з "Galaxy AI", який працює як на основі штучного інтелекту на пристрої, розробленого в Samsung, так і на основі хмарного штучного інтелекту від постачальників.

Частина цього пакету включатиме функцію "Виклик AI Live Translate", який показуватиме переклади в реальному часі у формі журналу чату під час телефонних дзвінків.

Зазначається, що новий чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 підтримує операції GAI на пристрої та, ймовірно, стане частиною телефонів Galaxy S24 наступного року. Galaxy S24 Ultra за розміром буде таким само, як і його попередник. Майбутній смартфон, презентація якого очікується в січні 2024 року, може отримати титанову рамку та рейтинг захисту від пилу та води IP68.

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