Смартфоны, часы и фитнес-трекеры: Xiaomi провела презентацию ряда устройств в Европе (ФОТО)

Китайская компания Xiaomi 26 сентября провела презентацию в Берлине, представив серию смартфонов Xiaomi 13T, часы Xiaomi Watch 2 Pro и фитнес-браслеты Smart Band 8 и Smart Band 8 Active.

Xiaomi 13T

Как пишет GSMArena, Xiaomi 13T оснащен 4-нанометровым чипом Dimensity 8200-Ultra, который, по сути, является платформой Dimensity 8200 от Mediatek с некоторыми настройками, разработанными в партнерстве с Xiaomi. Процессор работает в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной, а также с 256 ГБ основной памяти.

Смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления в 144 Гц, разрешением Full HD+ и максимальной яркостью более 2600 нит.

Xiaomi 13T. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T. Фото: Xiaomi

Тыловая камера имеет основной датчик и телеобъектив на 50 МП каждый, а также 12-мегапиксельный сверхшироугольный сенсор. Для селфи имеется фронтальная камера на 20 МП.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Для полной зарядки понадобится 42 минуты.

Xiaomi 13T доступен в трех цветах: черном, зеленом и синем. Первые два варианта имеют стеклянную заднюю панель, а третий – обработку из искусственной кожи. Цены на смартфон стартуют от 650 евро.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro оснастили таким же 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, однако этот смартфон получил более мощный чип Dimensity 9200+.

Тройная тыловая камера Leica на 50 МП + 50 МП + 12 МП, селфи-камера на 20 МП и аккумулятор на 5000 мА·ч также являются общими для обоих новых телефонов.

Оперативная память в Pro-версии составляет 12 ГБ или 16 ГБ, а основная – 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Xiaomi 13T Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi 13T Pro. Фото: Xiaomi

Еще одним важным отличием является скорость зарядки: 13T Pro имеет зарядку на 120 Вт, поэтому полный цикл займет 19 минут.

И 13T и 13T Pro имеют двойные динамики и поддержку Dolby Atmos Audio. Они работают на Android 13 с оболочкой MIUI 14.

13T Pro предлагается в тех же зеленом, черном и синем цветах. Начальная цена составляет 800 евро.

Xiaomi Watch 2 Pro

Watch 2 Pro – это новые умные часы, работающие на Google Wear OS. Часы поставляются в вариантах с Bluetooth или LTE, причем последняя позволяет принимать звонки и сообщения и оставаться на связи даже без подключенного смартфона.

Устройство получило 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Есть функция Always-on Display (AOD) и 20 предварительно установленных циферблатов.

Чип Qualcomm Snapdragon W5+Gen 1 работает в сочетании с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ основной памяти. Часы имеют подключение NFC, водостойкие до 5 атмосфер и весят 54,5 грамма без ремешка.

Xiaomi Watch 2 Pro предлагает круглосуточное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови, а также отслеживание сна и стресса. Кроме того, гаджет поддерживает отслеживание активности более 150 спортивных режимов и имеет датчик для оценки таких показателей, как процент жира в организме и мышечная масса.

Аккумулятор емкостью 495 мА·ч может работать до 65 часов в модели с Bluetooth и до 55 часов – в варианте с LTE. Зарядка производится с помощью фирменного магнитного устройства.

Цена на Watch 2 Pro составляет от 270 евро за модель с поддержкой Bluetooth и от 330 евро за модель LTE.

Xiaomi Smart Band 8

Фитнес-трекер Smart Band 8 дебютировал в Китае еще в апреле, а теперь – на глобальном рынке. Устройство оснащено 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 490 x 192 пикселей. Band 8 поддерживает функцию Always-on display и может достигать максимальной яркости в 600 нит.

Xiaomi предлагает несколько официальных вариантов ремешков из таких материалов, как кожа, нейлоновая ткань и металл в разных стилях. Кроме того, есть подвеска, чтобы носить трекер как кулон, а также зажим, позволяющий прикрепить устройство к обуви.

Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi

Батарея будет работать 16 дней при обычном использовании и 6 дней – в режиме AOD. Зарядка производится с помощью фирменного устройства, обещающего полную зарядку за час.

Xiaomi Band 8 стоит 40 евро.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Трекер в модификации Active – это более простой и доступный вариант устройства. Как отмечается на сайте Xiaomi, гаджет оборудован дисплеем диагональю 1,47 дюйма с разрешением 320 x 172 пикселя и максимальной яркостью 450 нит.

Спортивный браслет может проводить мониторинг женского здоровья, отслеживать сон, считывать частоту сердечных сокращений и определять уровень насыщения крови кислородом. Также у него есть поддержка 50 спортивных режимов.

Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi

При полном заряде аккумулятора устройство может работать в течение двух недель (в режиме интенсивного использования – 6 дней).

Цена на Xiaomi Band 8 Active составляет 25 евро.