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Смартфоны, часы и фитнес-трекеры: Xiaomi провела презентацию ряда устройств в Европе (ФОТО)
Китайская компания Xiaomi 26 сентября провела презентацию в Берлине, представив серию смартфонов Xiaomi 13T, часы Xiaomi Watch 2 Pro и фитнес-браслеты Smart Band 8 и Smart Band 8 Active.
Xiaomi 13T
Как пишет GSMArena, Xiaomi 13T оснащен 4-нанометровым чипом Dimensity 8200-Ultra, который, по сути, является платформой Dimensity 8200 от Mediatek с некоторыми настройками, разработанными в партнерстве с Xiaomi. Процессор работает в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной, а также с 256 ГБ основной памяти.
Смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления в 144 Гц, разрешением Full HD+ и максимальной яркостью более 2600 нит.
Тыловая камера имеет основной датчик и телеобъектив на 50 МП каждый, а также 12-мегапиксельный сверхшироугольный сенсор. Для селфи имеется фронтальная камера на 20 МП.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Для полной зарядки понадобится 42 минуты.
Xiaomi 13T доступен в трех цветах: черном, зеленом и синем. Первые два варианта имеют стеклянную заднюю панель, а третий – обработку из искусственной кожи. Цены на смартфон стартуют от 650 евро.
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro оснастили таким же 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, однако этот смартфон получил более мощный чип Dimensity 9200+.
Тройная тыловая камера Leica на 50 МП + 50 МП + 12 МП, селфи-камера на 20 МП и аккумулятор на 5000 мА·ч также являются общими для обоих новых телефонов.
Оперативная память в Pro-версии составляет 12 ГБ или 16 ГБ, а основная – 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Еще одним важным отличием является скорость зарядки: 13T Pro имеет зарядку на 120 Вт, поэтому полный цикл займет 19 минут.
И 13T и 13T Pro имеют двойные динамики и поддержку Dolby Atmos Audio. Они работают на Android 13 с оболочкой MIUI 14.
13T Pro предлагается в тех же зеленом, черном и синем цветах. Начальная цена составляет 800 евро.
Xiaomi Watch 2 Pro
Watch 2 Pro – это новые умные часы, работающие на Google Wear OS. Часы поставляются в вариантах с Bluetooth или LTE, причем последняя позволяет принимать звонки и сообщения и оставаться на связи даже без подключенного смартфона.
Устройство получило 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Есть функция Always-on Display (AOD) и 20 предварительно установленных циферблатов.
Чип Qualcomm Snapdragon W5+Gen 1 работает в сочетании с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ основной памяти. Часы имеют подключение NFC, водостойкие до 5 атмосфер и весят 54,5 грамма без ремешка.
Xiaomi Watch 2 Pro предлагает круглосуточное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови, а также отслеживание сна и стресса. Кроме того, гаджет поддерживает отслеживание активности более 150 спортивных режимов и имеет датчик для оценки таких показателей, как процент жира в организме и мышечная масса.
Аккумулятор емкостью 495 мА·ч может работать до 65 часов в модели с Bluetooth и до 55 часов – в варианте с LTE. Зарядка производится с помощью фирменного магнитного устройства.
Цена на Watch 2 Pro составляет от 270 евро за модель с поддержкой Bluetooth и от 330 евро за модель LTE.
Xiaomi Smart Band 8
Фитнес-трекер Smart Band 8 дебютировал в Китае еще в апреле, а теперь – на глобальном рынке. Устройство оснащено 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 490 x 192 пикселей. Band 8 поддерживает функцию Always-on display и может достигать максимальной яркости в 600 нит.
Xiaomi предлагает несколько официальных вариантов ремешков из таких материалов, как кожа, нейлоновая ткань и металл в разных стилях. Кроме того, есть подвеска, чтобы носить трекер как кулон, а также зажим, позволяющий прикрепить устройство к обуви.
Батарея будет работать 16 дней при обычном использовании и 6 дней – в режиме AOD. Зарядка производится с помощью фирменного устройства, обещающего полную зарядку за час.
Xiaomi Band 8 стоит 40 евро.
Xiaomi Smart Band 8 Active
Трекер в модификации Active – это более простой и доступный вариант устройства. Как отмечается на сайте Xiaomi, гаджет оборудован дисплеем диагональю 1,47 дюйма с разрешением 320 x 172 пикселя и максимальной яркостью 450 нит.
Спортивный браслет может проводить мониторинг женского здоровья, отслеживать сон, считывать частоту сердечных сокращений и определять уровень насыщения крови кислородом. Также у него есть поддержка 50 спортивных режимов.
При полном заряде аккумулятора устройство может работать в течение двух недель (в режиме интенсивного использования – 6 дней).
Цена на Xiaomi Band 8 Active составляет 25 евро.