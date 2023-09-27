Смартфони, годинник і фітнес-трекери: Xiaomi провела презентацію низки пристроїв у Європі (ФОТО)

Китайська компанія Xiaomi 26 вересня провела презентацію в Берліні, представивши там серію смартфонів Xiaomi 13T, годинник Xiaomi Watch 2 Pro й фітнес-браслети Smart Band 8 та Smart Band 8 Active.

Xiaomi 13T

Як пише GSMArena, Xiaomi 13T оснащено 4-нанометровим чипом Dimensity 8200-Ultra, який, по суті, є платформою Dimensity 8200 від Mediatek з деякими налаштуваннями, розробленими в партнерстві з Xiaomi. Процесор працює в поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної, а також із 256 ГБ основної пам’яті.

Смартфон отримав 6,67-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення в 144 Гц, роздільною здатністю Full HD+ і максимальною яскравістю в понад 2600 ніт.

Тилова камера має основний датчик і телеобʼєктив на 50 МП кожний, а також 12-мегапіксельний надширококутний сенсор. Для селфі є фронтальна камера на 20 МП.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 67 Вт. Для повного заряджання знадобляться 42 хвилини.

Xiaomi 13T доступний у трьох кольорах: чорному, зеленому й синьому. Перші два варіанти мають скляну задню панель, а третій – обробку зі штучної шкіри. Ціни на смартфон стартують від 650 євро.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro оснастили таким само 6,67-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц, однак цей смартфон отримав більш потужний чип Dimensity 9200+.

Потрійна тилова камера Leica на 50 МП + 50 МП + 12 МП, селфі-камера на 20 МП і акумулятор на 5000 мА·год також є спільними для обох нових телефонів.

Оперативна пам’ять у Pro-версії становить 12 ГБ або 16 ГБ, а основна – 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Ще однією важливою відмінністю є швидкість заряджання: 13T Pro має зарядку на 120 Вт, тому повний цикл триватиме 19 хвилин.

І 13T, і 13T Pro мають подвійні динаміки та підтримку Dolby Atmos Audio. Вони працюють на Android 13 з оболонкою MIUI 14.

13T Pro пропонується в тих самих зеленому, чорному та синьому кольорах. Початкова ціна становить 800 євро.

Xiaomi Watch 2 Pro

Watch 2 Pro – це новий розумний годинник, який працює на Google Wear OS. Годинник постачається у варіантах із Bluetooth або LTE, причому остання дозволяє приймати дзвінки й повідомлення та залишатися на зв’язку навіть без підʼєднаного смартфона.

Пристрій отримав 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 466 x 466 пікселів і піковою яскравістю до 600 ніт. Є функція Always-on Display (AOD) і 20 попередньо встановлених циферблатів.

Чип Qualcomm Snapdragon W5 + Gen 1 працює в поєднанні з 2 ГБ оперативної і 32 ГБ основної пам’яті. Годинник має підключення NFC, водостійкий до 5 атмосфер і важить 54,5 грама без ремінця.

Xiaomi Watch 2 Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi Watch 2 Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi Watch 2 Pro. Фото: Xiaomi Xiaomi Watch 2 Pro. Фото: Xiaomi

Xiaomi Watch 2 Pro пропонує цілодобове відстеження пульсу та рівня кисню в крові, а також відстеження сну та стресу. Крім того, ґаджет підтримує відстеження активності для понад 150 спортивних режимів і має датчик для оцінки таких показників, як відсоток жиру в організмі та м’язова маса.

Акумулятор ємністю 495 мА·год може працювати до 65 годин в моделі з Bluetooth і до 55 годин – у варіанті з LTE. Зарядка здійснюється за допомогою фірмового магнітного пристрою.

Ціна на Watch 2 Pro становить від 270 євро за модель із підтримкою Bluetooth і від 330 євро за модель із LTE.

Xiaomi Smart Band 8

Фітнес-трекер Smart Band 8 дебютував у Китаї ще в квітні, а тепер – на глобальному ринку. Пристрій оснащено 1,62-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 490 x 192 пікселів. Band 8 підтримує функцію Always-on display і може досягати максимальної яскравості в 600 ніт.

Xiaomi пропонує кілька офіційних варіантів ремінців із таких матеріалів, як шкіра, нейлонова тканина та метал у різних стилях. Крім того, є підвіска, щоб носити трекер як кулон, а також затискач, який дозволяє прикріпити пристрій до взуття.

Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8. Фото: Xiaomi

Батарея працюватиме 16 днів при звичайному використанні та 6 днів – у режимі AOD. Заряджання здійснюється за допомогою фірмового пристрою, який обіцяє повну зарядку за годину.

Xiaomi Band 8 коштує 40 євро.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Трекер у модифікації Active – це більш простий і доступний варіант пристрою. Як зазначається на сайті Xiaomi, ґаджет обладнаний дисплеєм діагоналлю 1,47 дюйма із роздільною здатністю 320 x 172 пікселі й максимальною яскравістю в 450 ніт.

Спортивний браслет може здійснювати моніторинг жіночого здоров'я, відстежувати сон, зчитувати частоту серцевих скорочень і визначати рівень насичення крові киснем. Також він має підтримку 50 спортивних режимів.

Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 Active. Фото: Xiaomi

При повному заряді акумулятора пристрій може працювати протягом двох тижнів (в режимі інтенсивного використання – 6 днів).

Ціна на Xiaomi Band 8 Active становить 25 євро.