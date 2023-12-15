- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Смартфоны Pixel 9 будут оснащены эксклюзивным ИИ-помощником – СМИ
Следующее поколение смартфонов Google Pixel может получить эксклюзивного помощника с искусственным интеллектом под названием Pixie. Об этом пишет Gizmochina.
У Google уже есть голосовой помощник с ИИ – Google Assistant, и он доступен на всех устройствах с операционными системами Android и iOS. Кроме того, недавно была анонсирована эта программа со встроенным чат-ботом Bard.
Однако на стадии разработки находится система Pixie, которая может дебютировать вместе с серией Pixel 9 в 2024 году и будет доступна только на смартфонах Google. Вероятно, этот помощник будет более совершенный, чем Google Assistant, и сможет выполнять более сложные задачи.
Ожидается, что Pixie сможет даже искать ближайший магазин, где продается сфотографированный продукт. Это выглядит довольно просто, однако, на самом деле процесс довольно сложный.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Другим основным отличием между Google Assistant и Pixie может быть офлайн-функциональность последнего.
Кроме того, будущий помощник может работать на базе Gemini Nano – модели генеративного искусственного интеллекта, выпущенной несколько дней назад.
При этом название Pixie еще не подтверждено – это может быть только внутреннее кодовое имя.