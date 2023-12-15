Смартфоны Pixel 9 будут оснащены эксклюзивным ИИ-помощником – СМИ

Следующее поколение смартфонов Google Pixel может получить эксклюзивного помощника с искусственным интеллектом под названием Pixie. Об этом пишет Gizmochina.

У Google уже есть голосовой помощник с ИИ – Google Assistant, и он доступен на всех устройствах с операционными системами Android и iOS. Кроме того, недавно была анонсирована эта программа со встроенным чат-ботом Bard.

Однако на стадии разработки находится система Pixie, которая может дебютировать вместе с серией Pixel 9 в 2024 году и будет доступна только на смартфонах Google. Вероятно, этот помощник будет более совершенный, чем Google Assistant, и сможет выполнять более сложные задачи.

Ожидается, что Pixie сможет даже искать ближайший магазин, где продается сфотографированный продукт. Это выглядит довольно просто, однако, на самом деле процесс довольно сложный.

Другим основным отличием между Google Assistant и Pixie может быть офлайн-функциональность последнего.

Кроме того, будущий помощник может работать на базе Gemini Nano – модели генеративного искусственного интеллекта, выпущенной несколько дней назад.

При этом название Pixie еще не подтверждено – это может быть только внутреннее кодовое имя.