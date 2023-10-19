Следом за Apple и другими. Google будет производить смартфоны в Индии

Google планирует начать сборку своей линейки смартфонов Pixel в Индии. Об этом заявил старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлох, передает TechCrunch.

По его словам, фирма будет выпускать в Индии свои новые устройства Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Поставки индийской партии аппаратов начнутся в 2024 году.

"Мы сотрудничаем с международными и отечественными партнерами, чтобы производить смартфоны Pixel на местном уровне. Это первый шаг к расширению нашего производства здесь, чтобы удовлетворить местные потребности в устройствах Pixel, и, что еще более важно, это огромный шаг вперед в преданности Google Индии", – сказал Остерлох на мероприятии компании.

Как отмечает TechCrunch, Индия как самая большая по количеству населения страна является ключевым зарубежным рынком для американской Google. В то же время обязательства техногиганта по производству смартфонов являются еще одной победой правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди, которое успешно привлекло многие крупные компании к расширению своего бизнеса в стране.

"Производство мобильных устройств было практически незначительным [в Индии] девять лет назад. Видение нашего премьер-министра Make-in-India и Digital India было переведено в реальные действия, и сегодня мы имеем около 44 млрд долларов в производстве мобильных телефонов, а экспорт мобильных телефонов составляет 11 млрд долларов. Это создает огромную занятость", – высказался министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау.

Индия: производство гаджетов

Google – не единственная технокомпания, решившая наладить производство устройств в Индии. К примеру, южнокорейская Samsung еще в 2018 году объявила об открытии там крупнейшей в мире фабрики мобильных телефонов.

Также в Индии развивается производство, в частности, техники Apple. Bloomberg писало, что усилия фирмы по диверсификации производства ускорились после обострения торгового напряжения между США и Китаем во времена президентства Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии COVID-19, поскольку цепочки поставок были нарушены.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. В то время как Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди пытается наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.