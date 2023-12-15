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Смартфони Pixel 9 будуть оснащені ексклюзивним ШІ-помічником, – ЗМІ
Наступне покоління смартфонів Google Pixel може отримати ексклюзивного помічника зі штучним інтелектом під назвою Pixie. Про це пише Gizmochina.
Google уже має голосового помічника з ШІ – Google Assistant, і він доступний на всіх пристроях із операційними системами Android та iOS. Крім того, нещодавно було анонсовано цю програму з вбудованим чатботом Bard.
Однак на стадії розробки перебуває система Pixie, яка може дебютувати разом із серією Pixel 9 в 2024 році й буде доступна лише на смартфонах Google. Ймовірно, цей помічник буде більш удосконалений за Google Assistant і зможе виконувати більш складні завдання.
Очікується, що Pixie зможе навіть шукати найближчий магазин, де продається сфотографований продукт. Це виглядає досить просто, однак насправді процес досить складний.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Іншою основною відмінністю між Google Assistant і Pixie може бути офлайн-функціональність останнього.
Крім того, майбутній помічник може працювати на базі Gemini Nano – моделі генеративного штучного інтелекту, випущеної кілька днів тому.
При цьому назва Pixie ще не підтверджена – це може бути лише внутрішнє кодове ім’я.