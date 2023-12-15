Смартфони Pixel 9 будуть оснащені ексклюзивним ШІ-помічником, – ЗМІ

Наступне покоління смартфонів Google Pixel може отримати ексклюзивного помічника зі штучним інтелектом під назвою Pixie. Про це пише Gizmochina.

Google уже має голосового помічника з ШІ – Google Assistant, і він доступний на всіх пристроях із операційними системами Android та iOS. Крім того, нещодавно було анонсовано цю програму з вбудованим чатботом Bard.

Однак на стадії розробки перебуває система Pixie, яка може дебютувати разом із серією Pixel 9 в 2024 році й буде доступна лише на смартфонах Google. Ймовірно, цей помічник буде більш удосконалений за Google Assistant і зможе виконувати більш складні завдання.

Очікується, що Pixie зможе навіть шукати найближчий магазин, де продається сфотографований продукт. Це виглядає досить просто, однак насправді процес досить складний.

Іншою основною відмінністю між Google Assistant і Pixie може бути офлайн-функціональність останнього.

Крім того, майбутній помічник може працювати на базі Gemini Nano – моделі генеративного штучного інтелекту, випущеної кілька днів тому.

При цьому назва Pixie ще не підтверджена – це може бути лише внутрішнє кодове ім’я.