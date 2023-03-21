В Китае представили новый смартфон ОРРО с камерой Hasselblad и 12 Гб ОУ

21 марта китайский производитель представил новую флагманскую линейку смартофнов OPPO Find X6 Pro. Новинка оснащена большим дисплеем на 6.82 дюйма, AMOLED-матрицей с разрешением 3168x1440p и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Частота считывания сенсора 240 Гц, а пиковая яркость – 2500 нит.

Работает гаджет на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X (накопитель на 256 ГБ UFS 4.0) или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X (накопитель на 256/512 ГБ UFS 4.0), сообщает компания OPPO.

Смартфон оснащен аккумулятором 5000 мАч. Он поддерживает три типа зарядок:

быструю проводную зарядку SuperVOOC на 100 Вт (с 0 до 100% за 28 минут),

беспроводную зарядку AirVOOC на 50 Вт (с 0 до 100% за 52 минуты),

реверсивную на 10 Вт.

По словам компании, батарея сохраняет 80% емкости после 1600 циклов зарядки.

Серия OPPO Find X6, которая введет индустрию в эру полноценной основной камеры, оснащена 4-нм флагманским чипом, имеет мобильную систему обработки изображений Hasselblad и открывает новую эру мобильной обработки изображений.

Новинка оснащена четырьмя камерами. Фронтальная получила один датчик на 32 МП. Основная имеет три сенсора. Главный – 1-дюймовый Sony IMX989 на 50 МП. Его дополняет перископ IMX890 на 50 МП и объектив IMX890 с таким же разрешением. Основная камера имеет настройки Hasselblad и режимы Hasselblad Natural Colour и Hasselblad Pro Mode. За работу модулей отвечает фирменный чип MariSilicon X.

"День или ночь, независимо от того, как далеко или близко, серия Find X6 открывает новую эру мобильных изображений", - сообщают в компании.

Как сообщает gagadget, продажи OPPO Find X6 Pro стартуют в Китае в ближайшие дни. Новинка будет доступна в трех модификациях:

OPPO Find X6 Pro 12/256 ГБ - $872

OPPO Find X6 Pro 16/256 ГБ - $945

OPPO Find X6 Pro 16/512 ГБ – $1020

Если верить слухам, смартфон не выйдет на глобальный рынок.

Напомним, в компании Microsoft в следующем году готовятся запустить новый магазин приложений для игр на iPhone и Android-смартфонах, если такое приобретение Activision Blizzard за $75 млрд будет одобрено регулирующими органами.