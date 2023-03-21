В Китаї презентували новий смартфон ОРРО з камерою Hasselblad та 12 Гб ОУ

21 березня китайський виробник представив нову флагманську лінійку смартофнів OPPO Find X6 Pro. Новинка оснащена великим дисплеєм на 6.82 дюйма, AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 3168×1440p і адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Частота зчитування сенсора 240 Гц, а пікова яскравість - 2500 ніт.

Працює гаджет на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 2 у парі з 12 ГБ ОЗП LPDDR5X (накопичувач на 256 ГБ UFS 4.0) або 16 ГБ ОЗП LPDDR5X (накопичувач на 256/512 ГБ UFS 4.0), повідомляє компанія OPPO.

Смартфон оснащений акумулятором 5000 мАг. Він підтримує три типи зарядок:

швидку дротову зарядку SuperVOOC на 100 Вт (з 0 до 100% за 28 хвилин),

бездротову зарядку AirVOOC на 50 Вт (з 0 до 100% за 52 хвилини),

реверсивну на 10 Вт.

За словами компанії, батарея зберігає 80% ємності після 1600 циклів зарядки.

Серія OPPO Find X6, яка введе індустрію в еру повноцінної основної камери, оснащена 4-нм флагманським чіпом, має мобільну систему обробки зображень Hasselblad і відкриває нову еру мобільної обробки зображень.

Новинка оснащена чотирма камерами. Фронтальна отримала один датчик на 32 МП. Основна має три сенсори. Головний - 1-дюймовий Sony IMX989 на 50 МП. Його доповнює перископ IMX890 на 50 МП і об'єктив IMX890 з такою ж роздільною здатністю. Основна камера має налаштування Hasselblad, а також режими Hasselblad Natural Colour і Hasselblad Pro Mode. За роботу модулів відповідає фірмовий чип MariSilicon X.

"День чи ніч, незалежно від того, наскільки далеко чи близько, серія Find X6 відкриває нову еру мобільних зображень", - повідомляють у компанії.

Як повідомляє gagadget, продажі OPPO Find X6 Pro стартують у Китаї найближчими днями. Новинка буде доступна в трьох модифікаціях:

OPPO Find X6 Pro 12/256 ГБ - $872

OPPO Find X6 Pro 16/256 ГБ - $945

OPPO Find X6 Pro 16/512 ГБ - $1020

Якщо вірити чуткам, смартфон не вийде на глобальний ринок.

Нагадаємо, у компанії Microsoft наступного року готуються запустити новий магазин додатків для ігор на iPhone та Android-смартфонах, якщо таке придбання Activision Blizzard за $75 млрд буде схвалено регулювальними органами.