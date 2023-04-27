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"Буду мамой". В Украине заработал чат-бот бесплатных медицинских услуг для беременных
В Украине запустили чат-бот "Буду мамой", который поможет беременным узнать о всех необходимых обследованиях и анализах, которые гарантированы государством.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Женщине достаточно просто указать свой срок беременности, чтобы получить пошаговый алгоритм бесплатного сопровождения беременности, медицинскую помощь при родах и неонатальные услуги", - говорится в сообщении.
В этом чате будущие мамы всего за несколько кликов получат:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- перечень необходимых обследований и анализов согласно сроку беременности;
- информацию о ближайшей женской консультации или роддоме, где услуги предоставляются бесплатно (независимо от места регистрации будущей роженицы или ее фактического места жительства);
- достопримечательности, которые помогут защитить права будущих мам на бесплатные медицинские услуги;
- перечень "красных флажков" - симптомов, указывающих на необходимость срочно обратиться к врачу;
- советы, как собраться в роддом, и многое другое.
Воспользоваться чатом можно в популярных мессенджерах – Telegram и Viber .
Напомним, Google запустил в Украине онлайн-игру "Interland: Безопасность детей в Интернете", которая поможет научиться противостоять киберугрозам.
Фото: ua.depositphotos.com