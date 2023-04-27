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Категория
Здоровье
Дата публикации

"Буду мамой". В Украине заработал чат-бот бесплатных медицинских услуг для беременных

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

В Украине запустили чат-бот "Буду мамой", который поможет беременным узнать о всех необходимых обследованиях и анализах, которые гарантированы государством.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Женщине достаточно просто указать свой срок беременности, чтобы получить пошаговый алгоритм бесплатного сопровождения беременности, медицинскую помощь при родах и неонатальные услуги", - говорится в сообщении.

В этом чате будущие мамы всего за несколько кликов получат:

  • перечень необходимых обследований и анализов согласно сроку беременности;
  • информацию о ближайшей женской консультации или роддоме, где услуги предоставляются бесплатно (независимо от места регистрации будущей роженицы или ее фактического места жительства);
  • достопримечательности, которые помогут защитить права будущих мам на бесплатные медицинские услуги;
  • перечень "красных флажков" - симптомов, указывающих на необходимость срочно обратиться к врачу;
  • советы, как собраться в роддом, и многое другое.

Воспользоваться чатом можно в популярных мессенджерах – Telegram и Viber .

Напомним, Google запустил в Украине онлайн-игру "Interland: Безопасность детей в Интернете", которая поможет научиться противостоять киберугрозам.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко