"Буду мамою". В Україні запрацював чатбот безкоштовних медичних послуг для вагітних

В Україні запустили чатбот "Буду мамою", який допоможе вагітним дізнатися про всі необхідні обстеження та аналізи, які гарантовані державою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Жінці достатньо просто вказати свій термін вагітності, щоб отримати покроковий алгоритм щодо безоплатного супроводу вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги", - йдеться у повідомленні.

У цьому чатботі майбутні мами всього за кілька кліків отримають:

перелік необхідних обстежень та аналізів згідно з терміном вагітності;

інформацію про найближчу жіночу консультацію чи пологовий будинок, де послуги надаються безоплатно (незалежно від місця реєстрації майбутньої породіллі чи її фактичного місця проживання);

пам’ятки, які допоможуть захистити права майбутніх мам на безоплатні медичні послуги;

перелік "червоних прапорців" — симптомів, які вказують на необхідність терміново звернутись до лікаря;

поради, як зібратися в пологовий будинок, і багато іншого.

Скористатися чатботом можна в популярних месенджерах — Telegram та Viber.

Нагадаємо, Google запустив в Україні онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в Інтернеті", яка допоможе навчитися протистояти кіберзагрозам.

Фото: ua.depositphotos.com