Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Здоровье
Дата публикации

В больницах Киева возобновят плановые операции в случаях угрозы тяжелых последствий для пациентов

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Киеве решили возобновить проведение в больницах неэкстренных операций, которые позволят избежать тяжелых последствий для здоровья пациентов, плановые госпитализации будут проводиться безотказно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как напомнили в горадминистрации, приказом Министерства здравоохранения №507 от 20 марта были внесены изменения в предыдущий приказ от 24 февраля, которым временно прекращались плановые госпитализации.

На период военного положения Минздрав разрешил плановую госпитализацию пациентов, если не занято более 50% коечного фонда хирургического профиля. По данным департамента здравоохрания Киевгорадминистрации, с учетом этого сейчас столичные больницы операции проводить могут.

Как отметила директор департамента Валентина Гинзбург, в условиях военного положения есть очевидна необходимость иметь резерв коек для оказания медпомощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить.

Однако есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство, возможно, не является жизненно необходимым, однако промедление с которым может привести к критическому ухудшению состояния их здоровья.

"Например, это офтальмологические операции, в частности замена хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы сохранения здоровья и дальнейшей полноценной жизни, поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных коек и свободных рук врачей это позволяет", - подчеркнула Гинзбург.

Чиновница пояснила, что человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту в районном консультативно-диагностическом центре (адреса и телефоны - по ссылке).

Специалист, учитывая состояние пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление. Также Гинзбург напомнила, что расходные материалы для ряда операций закупаются за счет городского бюджета, поэтому для киевлян будут бесплатными.

"Сегодня я провела онлайн-совещание с директорами центров первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностическими центрами и больницами. До всех руководителей доведена информацию о безотказности плановых госпитализаций по неотложным показателям. Поэтому обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки", - сказала она.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов