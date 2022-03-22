В больницах Киева возобновят плановые операции в случаях угрозы тяжелых последствий для пациентов

В Киеве решили возобновить проведение в больницах неэкстренных операций, которые позволят избежать тяжелых последствий для здоровья пациентов, плановые госпитализации будут проводиться безотказно.

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Как напомнили в горадминистрации, приказом Министерства здравоохранения №507 от 20 марта были внесены изменения в предыдущий приказ от 24 февраля, которым временно прекращались плановые госпитализации.

На период военного положения Минздрав разрешил плановую госпитализацию пациентов, если не занято более 50% коечного фонда хирургического профиля. По данным департамента здравоохрания Киевгорадминистрации, с учетом этого сейчас столичные больницы операции проводить могут.

Как отметила директор департамента Валентина Гинзбург, в условиях военного положения есть очевидна необходимость иметь резерв коек для оказания медпомощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить.

Однако есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство, возможно, не является жизненно необходимым, однако промедление с которым может привести к критическому ухудшению состояния их здоровья.

"Например, это офтальмологические операции, в частности замена хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы сохранения здоровья и дальнейшей полноценной жизни, поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных коек и свободных рук врачей это позволяет", - подчеркнула Гинзбург.

Чиновница пояснила, что человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту в районном консультативно-диагностическом центре (адреса и телефоны - по ссылке).

Специалист, учитывая состояние пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление. Также Гинзбург напомнила, что расходные материалы для ряда операций закупаются за счет городского бюджета, поэтому для киевлян будут бесплатными.

"Сегодня я провела онлайн-совещание с директорами центров первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностическими центрами и больницами. До всех руководителей доведена информацию о безотказности плановых госпитализаций по неотложным показателям. Поэтому обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки", - сказала она.

Источник фото: ua.depositphotos.com