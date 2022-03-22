У лікарнях Києва поновлять планові операції у випадках загрози тяжких наслідків для пацієнтів

У Києві вирішили відновити проведення в лікарнях неекстренних операцій, які дозволять уникнути тяжких наслідків для здоров'я пацієнтів, планові госпіталізації будуть проводитися безвідмовно.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як нагадали у міськадміністрації, наказом Міністерства охорони здоров'я №507 від 20 березня було внесено зміни до попереднього наказу від 24 лютого, яким тимчасово припинялися планові госпіталізації.

На період воєнного стану МОЗ дозволило планову госпіталізацію пацієнтів, якщо не зайнято понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю. За даними департаменту охорони здоров'я Київміськадміністрації, з огляду на це зараз столичні лікарні операції проводити можуть.

Як зазначила директор департаменту Валентина Гінзбург, в умовах воєнного стану є очевидною необхідність мати резерв ліжок для надання медичної допомоги пораненим і тим, хто без лікарського втручання просто не має шансів вижити.

Однак є категорія пацієнтів, для яких оперативне втручання, можливо, не є життєво необхідним, проте зволікання з яким може призвести до критичного погіршення їхнього здоров'я.

"Наприклад, це офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси на збереження здоров’я та подальше повноцінне життя. Тож має бути виконане, якщо наявність вільних ліжок та вільних «рук» лікарів це дозволяє", - наголосила Гінзбург.

Чиновниця пояснила, що людина, яка потребує госпіталізації з подібних причин, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста в районному консультативно-діагностичному центрі (адреси та телефони – за посиланням).

Фахівець, враховуючи стан пацієнта, зробить висновок про необхідність перебування у стаціонарі та надасть відповідний напрямок. Також Гінзбург нагадала, що видаткові матеріали для низки операцій закуповуються за рахунок міського бюджету, тож для киян будуть безкоштовними.

"Сьогодні я провела онлайн-наради з директорами Центрів первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрів та лікарень. До відома всіх керівників доведено інформацію щодо безвідмовності у планових госпіталізаціях за невідкладними показами. Тож звертайтеся до лікарів та визначайтеся щодо доцільності проведення операцій або можливості їх відтермінування", - сказала вона.

Джерело фото: ua.depositphotos.com