В Украине запретили препараты, из-за применения которых в больнице Днепра умерли двое пациентов

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые, вероятно, повлекли за собой тяжелые побочные реакции во время проведения операций в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева в Днепре.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, речь идет о трех наименованиях медпрепаратов. Однако конкретные названия в ведомстве не указывают. В соответствии с приказами Гослекслужбы, всем субъектам хозяйствования, осуществляющим реализацию, хранение и применение этих лекарственных средств, следует безотлагательно проверить наличие указанных в приказах серий и изъять их.

Кроме того, Минздрав создал комиссию по привлечению экспертов, специалистов Гослекслужбы, департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава, а также дало поручение Центру контроля и профилактики болезней Днепропетровской области для изучения всех фактов, которые привели к трагической ситуации.

Отмечается, что после того, как комиссия представит свои выводы, будут приняты соответствующие меры. На время работы комиссии в больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства – ведется только амбулаторный прием.

Напомним, что накануне в этой больнице произошла чрезвычайная ситуация. 11 пациентов, среди которых пять взрослых и шесть детей, получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся во время проведения оперативных вмешательств.

Изначально сообщалось о смерти одного человека - 11-летнего мальчика, однако известно, что умер также и еще один взрослый пациент. Днепровская полиция возбудила дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками больницы (часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса).