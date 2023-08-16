В Україні заборонили препарати, через застосування яких у лікарні Дніпра померли двоє пацієнтів

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені Руднєва у Дніпрі.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, мова йде про три найменування медпрепаратів. Однак конкретні назви у відомстві не вказують. Відповідно до наказів Держлікслужби, усім суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цих лікарських засобів, потрібно невідкладно перевірити наявність вказаних у наказах серій та вилучити їх.

Окрім того, МОЗ створило комісію з залученням експертів, фахівців Держлікслужби, департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ, а також надало доручення Центру контролю та профілактики хвороб Дніпропетровської області для вивчення всіх фактів, які призвели до трагічної ситуації.

Зазначено, що після того, як комісія представить свої висновки, буде вжито відповідні заходи. На час роботи комісії у лікарні не проводяться планові оперативні втручання - ведеться лише амбулаторний прийом.

Нагадаємо, що напередодні у згаданій лікарні сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів, серед яких — п'ять дорослих та шість дітей, отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань.

Спершу повідомлялося про смерть однієї людини - 11-річного хлопчика, але наразі відомо, що помер також іще один дорослий пацієнт. Дніпровська поліція відкрила справу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками лікарні (частина 2 статті 140 Кримінального кодексу).