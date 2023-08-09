На базі Держлікслужби створять єдиний регуляторний орган у сфері лікарських засобів

В Україні планують реформувати Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками і на її базі створити єдиний регуляторний орган у сфері лікарських засобів. В Міністерстві охорони здоров’я вже презентували дорожню карту по створенню регулятора. Він може запрацювати до кінця 2025 року.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Вона зазначила, що реформа фармсектору є одним із євроінтеграційних завдань України.

Після того, як новий орган почне працювати, у МОЗ планують створити перехідний період тривалістю в один рік, для того, щоб Державний експертний центр МОЗ продовжував свою роботу без змін.

У Міністерстві вважають, що це дозволить забезпечити стабільність регуляторних процедур і дасть змогу уникнути збоїв у системі реєстрації препаратів і медичних виробів та під час отримання дозволів на проведення клінічних досліджень. Планується, що після перехідного періоду ДЕЦ буде приєднано до єдиного регуляторного органу.

Вже цієї осені МОЗ планує створити чотири робочі групи, які будуть працювати над аналізом та розробкою необхідної правової бази, технічними завданнями, проєктною документацією, а також над створенням комунікаційних процесів.

"У багатьох країнах ЄС усі функції контролю за лікарськими засобами закріплені за одним державним органом. Створення єдиного регуляторного органу дозволить нам спростити та удосконалити національну систему фармрегулювання, а також дасть змогу у майбутньому відповідати стандартам якості регуляторних систем ЄС", — додала Марина Слободніченко.

За розрахунками Міністерства, для повноцінного запуску єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів необхідно щонайменше 2,5 роки.

Додмамо, що МОЗ України вирішило створити наглядові ради при медзакладах, до складу яких будуть залучені представники громадськості. Їх створять у тих медзакладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та в яких головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення.