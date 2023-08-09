На базе Гослекслужбы создадут единый регуляторный орган в области лекарственных средств

В Украине планируют реформировать Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и на ее базе создать единый регуляторный орган в сфере лекарственных средств. В Министерстве здравоохранения уже представили дорожную карту по созданию регулятора. Он может начать работать до конца 2025 года.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Марина Слободниченко.

Она отметила, что реформа фармсектора является одной из евроинтеграционных задач Украины.

После того, как новый орган начнет работать, в Минздраве планируется создать переходный период продолжительностью в один год, чтобы Государственный экспертный центр Минздрава продолжал свою работу без изменений.

В Министерстве считают, что это позволит обеспечить стабильность регуляторных процедур и позволит избежать сбоев в системе регистрации препаратов и медицинских изделий и при получении разрешений на проведение клинических исследований. Планируется, что после переходного периода ДЭЦ будет присоединен к единому регуляторному органу.

Уже этой осенью Минздрав планирует создать четыре рабочих группы, которые будут работать над анализом и разработкой необходимой правовой базы, техническими задачами, проектной документацией, а также над созданием коммуникационных процессов.

"Во многих странах ЕС все функции контроля за лекарственными средствами закреплены за одним государственным органом. Создание единого регуляторного органа позволит нам упростить и усовершенствовать национальную систему фармрегулирования, а также позволит в будущем соответствовать стандартам качества регуляторных систем ЕС", - добавила Марина Слободниченко.

По расчетам Министерства, для полноценного запуска единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств необходимо не менее 2,5 лет.

Добавим, что Минздрав Украины решил создать наблюдательные советы при медучреждениях, в состав которых будут привлечены представители общественности. Их создадут в тех медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, и где главные распорядители бюджетных средств заключили договоры о медицинском обслуживании населения.