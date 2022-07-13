ВОЗ призывает все страны вернуть масочный режим из-за роста смертности в результате COVID-19

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что COVID-19 свободно распространяется, а смертность во всем мире недопустима высокая. Различные штаммы коронавируса продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей во всем мире.

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Об этом сообщил глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Sky News.

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 Гебрейесус призвал правительства по всему миру принять меры, такие как ношение масок и улучшение вентиляции.

По его словам, подвиды штамма коронавируса Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей во всем мире.

"Я обеспокоен тем, что случаи COVID-19 продолжают расти, создавая дополнительное давление на растянутые системы здравоохранения и медицинских работников. Я также озабочен тенденцией роста смертности", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 4 июня с начала пандемии коронавируса, о котором в Украине уже удачно забыли, в мире умерло 6,3 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. А количество зарегистрированных случаев заражения достигло 531,5 млн человек.