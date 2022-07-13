ВООЗ закликає всі країни повернути масковий режим через зростання смертності внаслідок COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що COVID-19 вільно поширюється, а смертність у всьому світі є неприпустимо високою. Різні штами коронавірусу продовжують спричиняти нові хвилі випадків, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

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Про це повідомив голова ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Sky News.

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 Гебрейесус закликав уряди в усьому світі вжити заходів, таких як носіння масок та покращена вентиляція.

За його словами, підвиди штаму коронавірусу Omicron продовжують спричиняти нові хвилі випадків, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

"Я стурбований тим, що випадки COVID-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на розтягнуті системи охорони здоров’я та медичних працівників. Я також стурбований тенденцією до зростання смертності", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 4 червня від початку пандемії коронавірусу, про який в Україні вже вдало забули, у світі померло 6,3 млн людей, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. А кількість зареєстрованих випадків зараження досягла 531,5 млн осіб.