Черное море превратилось в токсичную свалку с минами

Уничтожение россиянинами Каховской ГЭС имеет страшные последствия для Херсонщины и всего юга Украины. В результате крушения, к берегам Одесщины сейчас приплывают разные предметы быта, погибшие животные. Потоки воды могут переносить ядовитые вещества и опасные инфекционные болезни, которые угрожают безопасности людей и животных.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В море попадают различные типы мин и взрывоопасные предметы, которые могут в любой момент взорваться.

В полиции призывают граждан соблюдать ограничения и запреты, не посещать пляжи и не купаться в Черном море, а также в реках, связанных с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцем и Бужским лиманом.

Местным жителям рекомендуют избегать стихийных рынков и не покупать морепродукты неизвестного происхождения, поскольку они могут быть опасны для потребления.

Напомним, что согласно приказу Одесской областной военной администрации от 16 июля 2022 года № 16, без специального разрешения запрещено пребывание в пляжных зонах на прибрежной полосе Черного моря в Одесской области.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.