Европейская патрульная миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем из-за инцидента с истребителем РФ: что известно

Патрульные полеты миссии Frontex над Черным морем временно приостановлены из-за инцидента с участием польского самолета и российского истребителя.

Об этом сообщает RMF24.

Как отмечается, в пятницу, 5 мая, российский истребитель СУ-35 во время патрульного полета самолета Turbolet L-410 польской пограничной службы во время операции Frontex залетел в зону проведения операций и совершал опасные маневры. В частности, Су-35 трижды пролетел прямо перед носом Turbolet L-410. Из-за возникшей турбулентности польский самолет потерял управление и начал терять высоту, однако экипаж сумел спасти ситуацию.

Полеты приостановлены до тех пор, пока румынская сторона не заверит пограничников в безопасности полетов. Командование операцией на Черном море осуществляет Румыния.

Соответствующие службы Польши и Румынии еще расследуют инцидент.

Напомним, американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 затонул во вторник в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хеккера, беспилотный самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и задет российским истребителем.