Готовятся к новым "жестам доброй воли": оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области оккупанты занимаются мародерством учебных заведений и детских садов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне ограбили ряд школ и детсадов Энергодара.

В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель.

Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению.

"Как видим, такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", - подчеркивают в ЦНС.

Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.