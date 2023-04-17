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Готовятся к новым "жестам доброй воли": оккупанты разграбили учебные заведения в Энергодаре
В Энергодаре Запорожской области оккупанты занимаются мародерством учебных заведений и детских садов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне ограбили ряд школ и детсадов Энергодара.
В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению.
"Как видим, такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность", - подчеркивают в ЦНС.
Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.