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"Им там страшно": оккупационные власти Херсона покинули здание ОГА
Самопровозглашенные оккупационные власти Херсонской области покинули здание облгосадминистрации, потому что им страшно, и расселились по городу.
Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире "Прямого".
По его словам, коллаборанты и захватчики уехали из здания ОГА, откуда они имитировали свою деятельность как "власти". Сейчас оккупационные власти уже третий день рассредоточились по городу.
"Правительство" ФСБ-шников расселилось по больнице, потому что находиться там, где были, им страшно. Сейчас фактически прикрываются людьми", – написал Хлань.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что российские военные суетятся, им неспокойно и тревожно в области, потому что никто не знает, доживут ли до завтра, ВСУ работают совершенно точно по военным составам.
Сергей Хлань также отметил, что главарь херсонских коллаборантов Владимир Сальдо, который 13 июля попал в больницу, все еще находится в очень плохом состоянии.
"Здоровье подвело, коллаборанты рассматривают даже возможность эвакуации", – добавил Хлань.
Напомним, Вооруженные силы Украины 13 июля попали во вражеский склад с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.