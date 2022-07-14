"Їм там страшно": окупаційна влада Херсонщини покинула будівлю ОДА

Самопроголошена окупаційна влада Херсонської області покинула будівлю обласної державної адміністрації, бо їм страшно, та розселилися по місту.

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Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі "Прямого".

За його словами, колаборанти і загарбники виїхали з будівлі ОДА, звідки вони імітували свою діяльність як "влади". Нині окупаційна влада вже третій день як розосередилася по місту.

"Правітєльство" ФСБ-шників розселилося по лікарні, бо перебувати там, де були, їм страшно. Зараз фактично прикриваються людьми", - написав Хлань.

Він додав, що російські військові метушаться, їм неспокійно і тривожно в області, бо ніхто не знає, чи доживуть до завтра, ЗСУ працюють абсолютно точно по військових складах.

Сергій Хлань також наголосив, що ватажок херсонських колаборантів Володимир Сальдо, який 13 липня потрапив до лікарні, наразі перебуває в дуже поганому стані.



"Здоров’я підвело, колаборанти розглядають навіть можливість евакуації", - додав Хлань.

Нагадаємо, Збройні сили України 13 липну поцілили у ворожий склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.