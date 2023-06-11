Каховское водохранилище уже потеряло 70% своего объема

По состоянию на утро 11 июня из Каховского водохранилища вытекло 14 куб. км воды, то есть 70% от его объема. Уровень воды в водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 м.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Телеграмме.

Специалисты производят отбор проб воды и контролируют содержание вредных веществ и микроорганизмов. Пока количество нефтепродуктов не превышает предельно допустимых концентраций.

Уровень воды в Днепре в районе Херсона снизился почти на 1,5 метра и составляет 4,2 метра. В среднем уровень воды снижается на 1-5 см в час.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода взошла на 20 см по сравнению с вечерними показателями. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" - более 7 метров.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Херсонской области площадь подтопленных в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое и теперь составляет около 77,78 км кв.