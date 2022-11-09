- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, - росСМИ
Российские пропагандистские СМИ сообщают о смерти одного из так называемых “заместителей руководителя Херсонской области” Кирилла Стремоусова.
9 ноября источники русских пропагандистов сообщили о смерти Стремоусова.
Некоторые российские телеграмм-каналы отмечают, что он погиб в ДТП возле Геническа.
Позже гибель Стремоусова подтвердили и прокремлевские российские издания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, информация нуждается в подтверждении.
Еще летом была информация о смерти так называемого главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Но после этого Сальдо записал видео по поводу слухов о том, что его взорвали в Херсоне вместе с автомобилем, назвав информацию о подрыве фейком.
А вот смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева подтвердила российская прокуратура. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани.