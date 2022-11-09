Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, - росСМИ

Российские пропагандистские СМИ сообщают о смерти одного из так называемых “заместителей руководителя Херсонской области” Кирилла Стремоусова.

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9 ноября источники русских пропагандистов сообщили о смерти Стремоусова.

Некоторые российские телеграмм-каналы отмечают, что он погиб в ДТП возле Геническа.

Позже гибель Стремоусова подтвердили и прокремлевские российские издания.

Отметим, информация нуждается в подтверждении.

Еще летом была информация о смерти так называемого главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Но после этого Сальдо записал видео по поводу слухов о том, что его взорвали в Херсоне вместе с автомобилем, назвав информацию о подрыве фейком.

А вот смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева подтвердила российская прокуратура. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани.