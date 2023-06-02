Массированная атака дронами и ракетами по Киевщине: есть разрушения и пострадавшие (ФОТО)

Ночью 2 июня армия страны-агрессора РФ совершила воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по населенным пунктам Киевской области. В результате обстрела повреждены гражданские объекты - частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Этой ночью россияне атаковали область одновременно ракетами и дронами. Благодаря профессиональной работе наших ПВО фактов попаданий не зафиксировано. Все вражеские цели уничтожены", - отметил Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков ранения получили два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мужчину 68 лет госпитализировали в больницу и прооперировали. Пока угрозы его жизни нет.

Кроме того, из-за падения обломков повреждены 5 частных домов. В 3 домах повреждения незначительны – выбиты окна, иссечены фасады. Во 2 – возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

Обломками также повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений.

В 2 районах области зафиксировали несколько возгораний травяной и лесной подстилки.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по выявлению обломков и фиксации последствий ночной атаки.

Отметим, что над Киевом в ночь на 2 июня силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.

Напомним, в Киевской области четыре человека получили осколочные ранения в результате российской атаки в ночь на 30 мая.