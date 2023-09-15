Морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль "Самум" в Крыму, – СМИ

Украинские силы 14 сентября подбили российский ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту. Для этого был применен морской дрон СБУ "Морской малыш", сообщает NV со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, аппарат попал в заднюю правую часть корабля и нанес ему значительные повреждения. В результате "Самум" потерял ход и оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Экспериментальный образец дрона, примененный для атаки, способен работать в шторм и скрываться от обнаружения за высокими волнами. Во время операции волны достигали 1,5-2 метра в высоту.

Взрывы в Крыму: 14 сентября 2023

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированной атаке с воздуха подверглись средства российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессора отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии подтвердили атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать ракетный корабль "Самум" морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.