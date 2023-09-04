- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Оккупанты планируют мобилизовать мужчин в Крыму после фиктивных выборов
Российские захватчики планируют активизировать процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов, запланированных на 12 сентября. Основной упор будет сделан на отставных полицейских и других представителях силовых структур.
Об этом сообщили представители партизанского движения "Атеш".
Согласно сообщению, мужчин, уклоняющихся от мобилизации, будут искать через банковские учреждения. Операторы банков получили задачу вызвать клиентов с паспортами под предлогом проверки и обновления данных, и когда интересующие оккупационные власти появятся, то банк обязан сообщить об их местонахождении или вызвать "правоохранительные органы".
Партизаны отмечают, что оккупанты пытаются подчинить себе жизнь на полуострове и разрабатывают новые методы мобилизации жителей оккупированных украинских территорий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена", - подчеркнули в "Атеше".
Заметим, оккупационная администрация временно оккупированной Горловки Донецкой области постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска.
В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали.