Российские захватчики планируют активизировать процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов, запланированных на 12 сентября. Основной упор будет сделан на отставных полицейских и других представителях силовых структур.

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Об этом сообщили представители партизанского движения "Атеш".

Согласно сообщению, мужчин, уклоняющихся от мобилизации, будут искать через банковские учреждения. Операторы банков получили задачу вызвать клиентов с паспортами под предлогом проверки и обновления данных, и когда интересующие оккупационные власти появятся, то банк обязан сообщить об их местонахождении или вызвать "правоохранительные органы".

Партизаны отмечают, что оккупанты пытаются подчинить себе жизнь на полуострове и разрабатывают новые методы мобилизации жителей оккупированных украинских территорий.

"Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена", - подчеркнули в "Атеше".

Заметим, оккупационная администрация временно оккупированной Горловки Донецкой области постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска.

В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали.