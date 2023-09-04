Окупанти планують мобілізувати чоловіків у Криму після фіктивних виборів

Російські загарбники планують активізувати процес мобілізації в Криму після незаконних та фіктивних виборів, які заплановані на 12 вересня. Основний акцент буде зроблено на відставних поліцейських та інших представниках силових структур.

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Про це повідомили представники партизанського руху "Атеш".

Згідно з повідомленням, чоловіків, які ухилятимуться від мобілізації, будуть шукати через банківські установи. Оператори банків отримали завдання викликати клієнтів з паспортами під приводом перевірки та оновлення даних, і коли особи, які цікавлять окупаційну владу з'являться, то банк зобов’язаний повідомити про їхнє місце знаходження або викликати "правоохоронні органи".

Партизани зазначають, що окупанти намагаються підпорядкувати собі життя на півострові та розробляють нові методи мобілізації мешканців окупованих українських територій.

"Якщо нічого не зробити, то трагедія Луганської та Донецької областей буде повторена", - наголосили в "Атеш".

Зауважимо, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки Донецької області постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська.

Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували.