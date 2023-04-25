На Черниговщине перевернулась лодка с пограничниками, есть погибшие. ГБР начало расследование

Лодка с пограничниками перевернулась во время движения притоком реки Днепр в Черниговской области, в результате чего погибли двое военнослужащих одного из пограничных отрядов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, событие произошло 24 апреля. В лодке был наряд из пяти пограничников.

"По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.

Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.