На заправке ОККО в Харькове взорвался автомобиль: что говорят в компании и в полиции (ФОТО)

В Харькове вблизи железнодорожного вокзала утром 12 ноября произошел взрыв на автозаправочной станции ОККО. Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, ее представители одними из первых прибыли на место.

Правоохранители совместно с другими службами оказали помощь пострадавшим на местах, обеспечили беспрепятственный проезд медиков и спасателей, произвели охрану места событий.

До завершения работы экстренных служб было ограничено движение по улице Полтавский шлях на данном участке - от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева, то есть по мосту через станцию Харьков-Пассажирский, соединяющему центральную часть города с Холодной Горой.

Патрульная полиция также опубликовала фото с выгоревшим автомобилем, однако из него нельзя сделать вывод о том, получил ли какие-то повреждения сам АЗК. В самой компании заявили, что в результате взрыва на заправке возник пожар.

"Причиной стал не взрыв колонки, как пишут некоторые Telegram-паблики. По предварительным данным, взрыв произошел внутри авто, как следствие – возник пожар", – говорится в комментарии на Facebook-странице ОККО.

На место прибыли специалисты для выяснения причин происшествия. Водитель авто, внутри которого произошел взрыв, госпитализирован. Несмотря на указание полиции на пострадавших во множественном числе, в компании утверждают, что персонал и другие клиенты не пострадали. Пожар же был потушен в течение 10 минут. Перекинуться на другое оборудование АЗК огонь не успел.