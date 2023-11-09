Над Днепропетровщиной ПВО сбила ракету Х-59, оккупанты атаковали Сумщину и Черниговщину: ситуация в регионах

Российские войска ночью обстреляли город Семеновку Черниговской области, а над Днепропетровщиной ПВО сбила управляемую авиационную ракету Х-59.

Над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью защитники из ПВК "Восход" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом.

Не прекращают оккупанты также обстрелы Никопольщины. Из тяжелой артиллерии захватчики ударили по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.

Враг за сутки выпустил по Херсонщине 529 снарядов

Противник за сутки совершил 85 обстрелов Херсонской области, выпустив 529 снарядов, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Противник совершил 85 обстрелов, выпустив 529 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе", - отметил.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Армия РФ обстреляла Черниговщину

Российские войска ночью обстреляли город Семеновку Черниговской области, сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Семеновка. Обстрел центра. Предварительно без жертв. Работают все службы", - написал Чаус.

Он добавил, что захватчики обстреляли гражданские объекты.

В Харьковской области в результате артобстрела погиб мужчина

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, город Купянск.

Враг нанес авиаудары по Петропавловке Купянского района. Неоднократно наносил артиллерийские удары по Купянск-Узловому.

Также оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района, где поврежден жилой дом и здание детского сада.

Кроме того, враг нанес удары по селу Волчанские Хутора Чугуевского района. Поврежден частный дом.

В селе Изюмское Изюмского района в результате артобстрела погиб гражданский мужчина 1975 года рождения.

В результате обстрелов города Купянск горел гараж и автомобиль.

Войска РФ атаковали приграничье Сумщины

Российские военные ночью 9 ноября обстреляли из минометов Путивльскую общину Сумской области, сообщила в Фейсбуке Сумская областная военная администрация.

«Ночью россияне провели минометный обстрел Путивльской общины. Зафиксировано 2 взрыва”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ОВА, зафиксировано более 20 очередей из стрелкового оружия на территории Шалыгинской общины.

Захватчики обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожье

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 131 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Рашисты обстреляли из РСЗО Малую Токмачку, Темировку и Роботино, а также совершили 21 БПЛА-атаку по Новоданиловке, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Луговскому, Новопавловке и Малым Щербакам.

По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Волшебного, Полтавки, Левадного, Малиновки, Луговского, Роботиного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 107 артударов.

За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донбасса

Российские захватчики за минувшие сутки убили двух жителей Донецкой области, сообщил и. о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Фейсбуке.

"За 8 ноября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Рай-Александровке и Северном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - отметил он.

Накануне оккупанты обстреляли Харьковщину из "Ураганов", а по Херсонщине выпустили 538 снарядов. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.