Наибольшее количество с начала года: оккупанты обстреляли 118 населенных пунктов в 10 регионах

За сутки армия страны-агрессора РФ обстреляла 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые.

Так, в Полтавской области около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Несколько часов почти 100 спасателей тушили огонь. К счастью, обошлось без жертв.

В Харьковской области вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет. Ранена и была госпитализирована женщина 52 лет.

В городе Волчанск Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 4 частных дома и здания коммунального предприятия по благоустройству.

В селе Чернещина Изюмского района обстрелами повреждены 2 частных дома и здания сельскохозяйственного предприятия.

В Донецкой области в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

В Днепропетровской области оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Херсонщину враг обстреливал всю ночь. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало также село Чайкино Херсонского района. Там один человек погиб.

После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.

В Николаевской области в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.

В Запорожской области жители 26 населённых пунктов оказались под вражеским огнем. Военнослужащие РФ нанесли авиационные удары по Орехову и Малиновке. Гражданское население не пострадало, однако поражение потерпели объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131 и управляемую авиационную ракету Х-59.

ПВО сбила 18 из 20 ударных дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.