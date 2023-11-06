Нардеп Николаенко получил подозрение из-за смертельного ДТП в Житомирской области (ФОТО)

По поручению генерального прокурора Андрея Костина депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Андрей Николаенко получил подозрение из-за смертельного ДТП в Житомирской области.

Как сообщают ОГП и Государственное бюро расследований, нардепу инкриминируют часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем транспорта, повлекшее смерть потерпевшей).

По данным следствия, 3 ноября около 10:00 на трассе Киев – Чоп вблизи села Березовка автомобиль под управлением депутата наехал на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть. В результате она погибла на месте от полученных телесных повреждений.

По предварительным данным, народный избранник, в нарушение ПДД, превысил разрешенную максимальную скорость движения. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Фото: ОГП

По данным полиции, Николаенко на автомобиле Mercedes-Benz GLE двигался в левой полосе движения в западном направлении. Сам же нардеп при этом утверждал, что был трезв и не нарушал правила.