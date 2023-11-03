Народный депутат Николаенко сбил насмерть девушку (ФОТО)

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Об этом сообщило издание "Украинская правда"

Отмечается, что ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле Николаенко находился с женой.

Как сообщили в Нацполиции Житомирской области, водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения.

"По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. О событии сообщены и на место происшествия вызваны детективы Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием нардепа.

Там уточнили, что событие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", – подтвердили в ДБР.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Также назначен ряд соответствующих экспертиз.

Народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что сбил девушку.

По его словам, он был трезв и не нарушал ПДД. Также он добавил, что сотрудничает со следствием.

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось", - написал он в Facebook.

Ранее народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.

Также в августе 2021 года нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Трухин пошел на соглашение со следствием и на суде признал свою вину, а 23 февраля Верховная рада лишила его мандата.