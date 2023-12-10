Обломки ракеты повредили предприятие на Днепропетровщине, на Херсонщине и Харьковщине есть погибшие: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора продолжает бить по мирным украинским городам городам и селам. За прошедшие сутки на Днепропетровщине сбили российскую ракету, а на Херсонщине и Харьковщине от вражеских обстрелов погибли люди.

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В Херсонской области погиб человек

За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 19 снарядов.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

На Днепропетровщине обломки ракеты повредили предприятие

Ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью оккупанты целили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Атакованную территорию обследуют. Выясняют последствия. Но главное – без жертв", - отметил он.

Он добавил, что над Криворожьем сбили вражескую ракету. Ее обломки повредили помещение одного из предприятий, зацепили и 2 грузовика. Люди не пострадали.

Оккупанты нанесли 78 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Захватчики обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и атаковали 7 БПЛА Гуляйполе, Новодаровку, Волшебное, Красное и Малую Токмачку.

По территории Железнодорожного, Роботиного, Левадного, Белогорья, Полтавки, Щербаков, Приютного, Малиновки, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 70 артударов.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом и автомобиль. Мирные жители не пострадали.

Враг атаковал четыре общины на Сумщине

Минувшей ночью в Сумской области прогремели 14 взрывов, враг атаковал четыре общины. Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская ОВА.

"Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг бил из минометов, сбрасывал мин из БпЛА, обстреливал из РСЗО.

Захватчики обстреляли 22 населенных пункта Харьковщины

Из артиллерии и минометов враг обстрелял более 22 населенных пунктов области: Терновая, Старица и Бочково Чугуевского района, Купянск, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района и др. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрела с. Большой Бурлук в Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения. В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение.

В результате вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 года. Еще один 33-летний мужчина получил обломочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Также повреждены частный дом, забор, хозяйственные постройки.

Кроме того, под вражеский обстрел попал Купянск. Повреждены как минимум 5 частных домов, хозяйственные постройки.

Напомним, накануне армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. В Запорожской области от вражеских обстрелов погибла женщина.