Ракетный удар по Николаеву, в Запорожской области погибла женщина: ситуация в регионах

8 декабря поздно вечером армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. В Запорожской области от вражеских обстрелов погибла женщина.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву

8 декабря около 22:12 по городу Николаев враг нанес ракетный удар, сообщает Николаевская областная военная администрация.

"Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, 8 декабря днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской общины Николаевщины. Пострадавших нет.

В Запорожской области погибла женщина

Под вражеским огнем находились 17 населённых пунктов Запорожской области. Россияне за сутки нанесли 64 удара, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Рашисты атаковали беспилотниками Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку и Степное, под РСЗО-обстрелом оказался Степногорск.

59 артударов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности, Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Лукьяновского, Белогорья, Полтавки, Каменского, Пятихаток и Лобкового.

В результате артобстрела погибла 56-летняя жительница Степногорска.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ выпустила 318 снарядов по Херсонской области

За минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Захватчики обстреляли 17 населенных пунктов в Харьковской области

Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гуров Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, авиаудары враг нанес по Ивановке, Синьковке, Песчаному, Подолу Купянского района.

Также в селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин, поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, в селе Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключены от газоснабжения 37 абонентов, продолжается работа по подключению.

Напомним, утром 8 декабря россияне выпустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины. В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате вражеской атаки РФ погиб человек, 4 получили ранения.