Оккупанты атаками убили людей в Одесской и Донецкой областях: ситуация в регионах (ФОТО)

Войска РФ в течение суток 16 декабря и в ночь на 17 декабря обстреляли ряд регионов Украины. Жертвы зафиксированы в Донецкой и Одесской областях.

Обстрелы Донецкой области: погиб один человек, трое ранены

В Донецкой области за сутки из-за атак со стороны оккупантов один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз.

Он отметил, что на Волновахском направлении дважды под обстрелы попала Новоукраинка Угледарской общины.

На Донецком направлении захватчики семь раз обстреляли Кураховскую общину:

в Курахово ранен человек, повреждены четыре многоэтажки, восемь частных домов, заведение культуры и промзона;

в Веселом Гае ранен человек;

в Остром повреждены два дома.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram

В Гродовской общине повреждены три дома в Прогрессе. Под огонь также попали Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка Марьинской общины.

На Горловском направлении в Ильиновке один человек погиб и один ранен. В Пивничном Торецкой общины повреждены две многоэтажки и один частный дом. В Часовоярской общине враг повредил два дома и три хозяйственных здания. В Константиновке повреждено складское помещение.

На Лисичанском направлении войска РФ открывали огонь по Северскому и Торскому Лиманской общины.

Ситуация в Одесской области: атака беспилотниками

Одесскую область россияне ночью атаковали ударными беспилотниками, сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

По его словам, украинские военные сбили в регионе девять дронов типа Shahed-136. Однако один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался.

В результате произошло разрушение, загорелись частные жилые дома и складское помещение частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов обнаружили погибшего человека.

Пожары в домах в Одесской области в ночь на 17 декабря 2023 года. Фото: Олег Кипер / Telegram Пожары в домах в Одесской области в ночь на 17 декабря 2023 года. Фото: Олег Кипер / Telegram Пожары в домах в Одесской области в ночь на 17 декабря 2023 года. Фото: Олег Кипер / Telegram

Тревога 17 декабря 2023 года: сколько дронов и ракет сбили?

В целом в ночь на 17 декабря захватчики выпустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К", управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных беспилотников типа Shahed, отметили в Воздушных силах ВСУ. Ракеты запускались из Крыма и Херсонской области, а дроны – из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

Воздушные силы и Силы обороны Украины привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы для отражения воздушного нападения

Украинские военные сбили все "шахеды" и ракету Х-59. В свою очередь "Искандер-К" не достигла своей цели.

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.