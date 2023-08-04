Оккупанты нанесли 75 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 3 августа вражеская армия ударила по 20 населенным пунктам. Из-за обстрелов ранения получил 53-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки военные РФ нанесли 75 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"67 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Новодаровки, Красного, Волшебного, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Малых Щербаков", - отметил Малашко.

Он добавил, что также зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Новодаровке, Левадному и Каменскому, а также 2 авиационных удара по Малой Токмачке и атаки БПЛА по Малиновке и Новоандреевке.

Как сообщил глава области, в результате вражеского артиллерийского обстрела ранения получил 53-летний мужчина, который оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, за сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне из-за вражеских артиллерийских обстрелов по Преображенке погибла 58-летняя женщина .