Оккупанты нанесли авиаудары по Харьковской и Запорожской области: какая ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам в Запорожской, Харьковской Херсонской и Донецкой областях.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Так, в пгт Борово Изюмского района к медикам обратилась 65-летняя женщина, получившая ранения при обстреле поселка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В селе Глушковка Купянского района обстрелами оккупантов повреждены частный жилой дом, гараж и хозяйственные постройки.

В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный и частный жилые дома.

Из-за удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.

Кроме того, в селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеских обстрелов погиб домашний скот.

"На Купянском направлении враг не прекращает попыток идти в наступление. За минувшие сутки наши защитники отразили 15 атак врага у Синьковки и Ивановки", - заметил Синегубов.

Последствия атак окупантов в Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, окуппанты за сутки нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам.

По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Роботиного, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов.

Враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Роботиного, Белогорья и Малой Токмачки, а также, Новодаровцы и Малой Токмачке.

В результате артудара захватчиков по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ за сутки выпустила по Херсонщине 514 снарядов

За минувшие сутки, 15 октября, российская армия совершила 97 обстрелов Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, С60, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов", – отметил он.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения в Бериславском районе, предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Обстрелы Донбасса: враг за сутки ранил четверо гражданских

Российские войска за прошедшие сутки, 15 октября, нанесли ранения четырем жителям Донецкой области, сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил в Фейсбуке.

"За 15 октября россияне ранили четырех жителей Донбасса: двоих в Ганновке, по одному в Нетайловом и Верхнекаменском", – отметил он.

Напомним, в течение дня 15 октября российские оккупанты обстреливали ряд областей Украины. Больше всего досталось Херсонской и Днепропетровской областям, где в результате обстрелов были обесточены несколько населенных пунктов.