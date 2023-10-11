Оккупанты нанесли ракетные и авиаудары по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 10 октября враг нанес 127 ударов по 25 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 101 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Лукьяновского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты также совершили ракетный удар по селу Надежда, 4 авиаудара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки, а также 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Волшебному, Новоивановке, Новоивановке Щербакам.

За сутки поступило 21 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, накануне в результате артудара по Беленькому погибла женщина 46 лет и 71-летний мужчина. Также ранения получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина.