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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, из РСЗО обстреливали область
В ночь на 12 июля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову, обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Россияне продолжают свою тактику запугивания мирного населения Харьковщины. Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.
Также оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя в Золочеве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"По области за прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли 2 человека", — отметил Синегубов.
На Харьковском направлении ВСУ жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки.
"На Изюмском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково и Дибровно. Наши воины крепко держат свои позиции и готовы к любым действиям оккупантов", - отметил Синегубов.
Напомним, российские войска утром в понедельник, 11 июля, около 10 утра обстреляли Харьков реактивными системами залпового огня.
Также 11 июля российские военные нанесли ракетный удар по шестиэтажному дому в центре Харькова. В результате фактически разрушен один подъезд.