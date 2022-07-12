Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, з РСЗВ обстрілювали область

У ніч на 12 липня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову, обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 дві ракети вдарили між будинками у Шевченківському районі. Постраждалих немає", – повідомив голова ОВА.

Також окупанти обстріляли три райони Харківської області, внаслідок чого загинули 2 мирні жителі у Золочові.

"По області минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі. В результаті артилерійського обстрілу в Золочові загинули 2 особи", - зазначив Синегубов.

На Харківському напрямку ЗСУ жорстко зупинили спробу ворога наступати у бік Дементіївки.

"На Ізюмському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чеполь, Велика Камишеваха, Барвінкове та Дібрівно. Наші воїни міцно тримають свої позиції та готові до будь-яких дій окупантів", - зазначив Синегубов.

Нагадаємо, російські війська вранці у понеділок, 11 липня, близько 10-ї ранку обстріляли Харків реактивними системами залпового вогню.

Також 11 липня російські військові завдали ракетного удару по шестиповерховому будинку в центрі Харкова. В результаті фактично зруйновано один під'їзд.