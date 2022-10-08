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Оккупанты нанесли удар по Курахово: повреждены пятиэтажки, есть травмированные (ФОТО)
В результате ракетного удара по городу Курахово Донецкой области утром 8 октября были травмированы три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром. В результате удара три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", - написал он.
Кириленко подчеркнул, что сейчас вся территория Донецкой области находится в зоне повышенного риска обстрелов: попасть может куда угодно. Он в очередной раз призвал жителей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.
Отметим, что ранее, по данным ОВА, в результате обстрелов в Курахово был ранен один человек в ночь на 30 сентября, а до этого город был обстрелян из РСЗО в ночь на 24 сентября.Подписывайтесь на наш YouTube канал
21 сентября в Курахово погибли два человека. Сообщалось, что россияне ночью нанесли ракетный удар, попав в дом. До этого город обстреливался 8 сентября, однако тогда пострадавших не было, был лишь поврежден частный дом.