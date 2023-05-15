Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 84 удара враг нанес по 19 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"84 удара враг нанес по приближенным к линии фронта городам и селам: 77 из артиллерии, 3 из авиации, 3 из РСЗО и 1 из БПЛА", - отметил Малашко.

По его словам, под обстрелами находились 19 населенных пунктов: Гуляйполе, Новояковловка, Приморское, Малиновка, Полтавка, Каменское, Степное и другие.

"Ночью обстреляли центр многострадального Орехова. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты потушили пламя", - сообщил Малашко.

Он добавил, что за сутки зафиксировано 26 разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты 14 мая обстреляли Запорожскую область, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых – малолетний ребенок. 24-летний пострадавший в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.