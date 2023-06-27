Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины: пытались улучшить свое тактическое положение

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии и минометов обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились Купянск, Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Плетеневка, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Масют, в общей сложности не менее 25 населенных пунктов.

"Под ударами российских окупантов преимущественно гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших", - подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 67 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение, но получает решительный отпор наших защитников", – подчеркнул Синегубов.

Напомним, накануне в селе Колесниковка Купянского района вражескими обстрелами были повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, в городе Купянск поврежден частный дом.