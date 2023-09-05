Оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Запорожской области: погибла женщина

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 4 сентября вражеская армия нанесла 88 ударов по 26 населенным пунктам. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

"Враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также готовил из РСЗО по Темировке", - отметил Малашко.

Он добавил, что во время артобстрела армией РФ погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.

Кроме того, за сутки зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 3 сентября нанесла 104 удара по 30 населенным пунктам Запорожской области. В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья - 68-летняя женщина и 71-летний мужчина.