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Оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Запорожской области: погибла женщина
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 4 сентября вражеская армия нанесла 88 ударов по 26 населенным пунктам. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.
"Враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также готовил из РСЗО по Темировке", - отметил Малашко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что во время артобстрела армией РФ погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.
Кроме того, за сутки зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.
Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 3 сентября нанесла 104 удара по 30 населенным пунктам Запорожской области. В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья - 68-летняя женщина и 71-летний мужчина.