Оккупанты обстреляли автобус "Метинвеста" в Авдеевке: есть жертва (ФОТО)

Один человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела российской оккупационной армией Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

Россияне ударили по Индустриальному проспекту, соединяющему многоэтажную часть города с коксохимическим заводом, попав в ведомственный автобус "Метинвеста", которому принадлежит АКХЗ.

В нем в тот момент находились два человека - водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка получила ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр: два дома там сгорели дотла, а еще три были повреждены. По словам Кириленко, во время этого обстрела никто не пострадал, поскольку люди своевременно эвакуировались.

"Опыт последнего года свидетельствует, что любая точка на Донетчине потенциально опасна, и единственный способ уберечься - уехать в другие регионы страны", - подчеркнул руководитель области.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что в результате российских ракетных обстрелов в Авдеевке было полностью разрушено четырехэтажное админздание, а накануне из-за обстрела в городе были повреждены дома на шести улицах, погибли пятимесячный мальчик и его бабушка из семьи, которую перед этим многократно уговаривали уехать.