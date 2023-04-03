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Оккупанты обстреляли автобус "Метинвеста" в Авдеевке: есть жертва (ФОТО)
Один человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела российской оккупационной армией Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
Россияне ударили по Индустриальному проспекту, соединяющему многоэтажную часть города с коксохимическим заводом, попав в ведомственный автобус "Метинвеста", которому принадлежит АКХЗ.
В нем в тот момент находились два человека - водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка получила ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, практически в то же время массированному обстрелу подвергся Часов Яр: два дома там сгорели дотла, а еще три были повреждены. По словам Кириленко, во время этого обстрела никто не пострадал, поскольку люди своевременно эвакуировались.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Опыт последнего года свидетельствует, что любая точка на Донетчине потенциально опасна, и единственный способ уберечься - уехать в другие регионы страны", - подчеркнул руководитель области.
Напомним, 1 апреля сообщалось, что в результате российских ракетных обстрелов в Авдеевке было полностью разрушено четырехэтажное админздание, а накануне из-за обстрела в городе были повреждены дома на шести улицах, погибли пятимесячный мальчик и его бабушка из семьи, которую перед этим многократно уговаривали уехать.